В России зафиксировали резкий рост спроса на одну услугу накануне Пасхи

Спрос на изготовление куличей увеличился в России почти в два раза

Накануне праздника Пасхи аналитики «Авито Услуг» решили выяснить, как изменилась ситуация на рынке услуг по производству куличей, творожной пасхи и украшенных яиц по сравнению с прошлым годом, и зафиксировали резкий рост спроса на одну из услуг. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

В целом спрос россиян на производство пасхальных яств вырос на 32 процента. Если говорить о куличах, то в среднем по России по сравнению с прошлым годом их начали заказывать в два раза чаще. В Новосибирске спрос на изготовление пасхального хлеба вырос почти в девять раз. На Ставрополье популярность этой услуги выросла почти в семь раз, а в Казани — почти в пять. Красноярцы и омичи заказывают куличи в четыре раза чаще по сравнению с прошлым годом. Что касается творожной пасхи, то ее чаще всего заказывают в Сочи, Уфе и Калининграде.

Также выяснилось, что в последнее время набирает популярность новая услуга по украшению пасхальных яиц. Мастера предлагают как просто раскрасить куриные яйца, так и изготовить шоколадные и декоративные яйца, которые могут стать отличным подарком. По всей России спрос на данную услугу вырос в 2,5 раза, а самый большой скачок интереса произошел в Челябинске — там он составил плюс 500 процентов.

Ранее терапевт Елена Малышева, иммунолог и аллерголог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили россиян о вредных красителях яиц.