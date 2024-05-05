В Госдуме назвали исчезающие из-за ИИ профессии

Депутат Немкин: внедрение ИИ ставит под угрозу исчезновения ряд профессий

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что из-за внедрения искусственного интеллекта в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, а также копирайтеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако, по словам Немкина, проблема безработицы из-за ИИ России сейчас точно не грозит. Также, как рассказывает депутат, может сократиться количество администраторов.

Согласно недавнему соцопросу, как минимум 16 процентов граждан переживают, что новые технологии могут спровоцировать безработицу, напомнил Немкин.

Ранее стало известно, что в России разрабатываются технологии разминирования территорий с применением беспилотных аппаратов и искусственного интеллекта.

18 апреля сообщалось, что почти 40 процентов россиян боятся потерять работу из-за внедрения технологий ИИ и автоматизации производственных процессов.