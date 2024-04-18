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16:05, 18 апреля 2024Экономика

Россияне массово испугались потери работы из-за искусственного интеллекта

РБК: почти 40 % россиян боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Почти 40 процентов россиян боятся потерять работу из-за внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации производственных процессов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу ВТБ.

Опрос проводился весной 2024 года среди 1,5 тысячи россиян различных возрастных категорий, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Больше всего обеспокоенных потерей рабочих мест из-за ИИ оказалось в банковской и финансовой сферах. Там доля боящихся автоматизации рабочих процессов составила 55 процентов.

На втором месте оказались представители IT-сектора (45 процентов). В тройку лидеров также вошли сотрудники, которые задействованы в сегментах торговли и общественного питания (44 процента).

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Массово выражают обеспокоенность по поводу риска потери рабочих мест и представители сферы транспорта (39 процентов), здравоохранения (38 процентов) и промышленности (37 процентов). Чуть меньший процент испуганных тем, что в дальнейшем их сможет заменить ИИ, оказалось в секторах образования (34 процента) и строительства (31 процент), заключается в исследовании.

Ранее руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что более активное внедрение современных технологий в рабочие процессы помогло бы российским компаниям увеличить производительность труда на фоне продолжающегося в стране кадрового дефицита. В противном случае работодателям, как уточнил эксперт, придется пойти на повышение зарплат соискателям или действующим сотрудникам, чтобы повысить привлекательность собственных предприятий.

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      Анатолий Акулов
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