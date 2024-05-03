В России будут разминировать территории с применением ИИ

РАТМ Холдинг: разрабатываются технологии разминирования в РФ с применением ИИ

В России разрабатываются технологии разминирования территорий с применением беспилотных аппаратов и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на РАТМ Холдинг сообщает ТАСС.

Соответствующие работы, предполагающие создание роботизированных комплексов, ведутся совместно с Фондом развития гуманитарного разминирования и поддержки оборонно-инженерных проектов в интересах Минобороны России.

В РАТМ Холдинге добавили, что уже проводят активные испытания элементов технологий.

В апреле представитель компании-разработчика «А-Системс» рассказал «Известиям» о разработке устойчивой к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автономной мобильной платформы, которая может выполнять различные задачи на линии боевого соприкосновения.