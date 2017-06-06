Longchamp украсил сумки цветами из эмали

Французская компания Longchamp обновила коллекцию Le Pliage Heritage. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 июня.

В линейку добавились три модели клатчей из кожи ягненка и замши. Кожаные сумки украшены черными цветами с золотой сердцевиной, а модели из замши нежно-розового и синего оттенков декорированы цветами из эмали с градиентной окраской. Цены на них пока не названы.

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.

В середеине мая марка представила новые сумки из коллекции Le Pliage Néo. В линейке появилась модель Fantaisie с принтом в горошек. Благодаря специальной технике нанесения рисунка, каждая модель получается индивидуальной. Сумка доступна в двух цветовых сочетаниях: контрастном красно-бирюзовом и более сдержанном сине-коричневом.