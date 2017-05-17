Longchamp создал пятнистые сумки

Французская компания Longchamp пополнила коллекцию Le Pliage Néo. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 17 мая.

В линейке появилась модель Fantaisie с принтом в горошек. Благодаря специальной технике нанесения рисунка, каждая модель получается индивидуальной. Сумка доступна в двух цветовых сочетаниях: контрастном красно-бирюзовом и более сдержанном сине-коричневом.

Фото: пресс-служба Longchamp 1 /2

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.

Одна из новинок марки — капсульная коллекцию платков-каре по рисункам художника-самоучки Жюльена Кало. В линейку вошли два платка с оригинальными принтами: La Route de l'Eté («Дорога лета») и La Ville dans la Nuit («Город в ночи»).