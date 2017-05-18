Longchamp предложила женщинам универсальную сумку

Французская компания Longchamp обновила коллекцию сумок Le Pliage Héritage. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 18 мая.

Линия была дополнена небольшой, но вместительной моделью на длинном тонком ремешке, украшенном металлической цепочкой. Яркая летняя цветовая палитра, по словам представителей марки, позволит подобрать нужный оттенок сумочки к любому наряду — как для долгих дневных прогулок, так и для эффектных вечерних выходов.

Фото: пресс-служба Longchamp 1 /5

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.

Новинка марки — сумки Le Pliage Néo с принтом в горошек. Модели доступны в двух цветовых сочетаниях: контрастном красно-бирюзовом и более сдержанном сине-коричневом.