Красную сумку Longchamp украсили портретом Монро

Французская компания Longchamp показала новую модель сумки — Le Pliage, посвященную влиянию масс-медиа на общество. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Ее созданием занимался креативный директор марки, дизайнер Джереми Скотт.

Сумка выполнена в красном цвете и украшена портретом голливудской актрисы Мэрилин Монро с подписью As seen on TV. В продаже она появится в июне. Цены пока не названы.

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.

В середине мая 2017 года компания пополнила коллекцию Le Pliage Néo. В линейке появилась модель Fantaisie с принтом в горошек. Благодаря специальной технике нанесения рисунка, каждая модель получается индивидуальной. Сумка доступна в двух цветовых сочетаниях: контрастном красно-бирюзовом и более сдержанном сине-коричневом.