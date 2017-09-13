Лицом осенней коллекции Longchamp стала датская супермодель

Лицом новой рекламной кампании французского бренда Longchamp осень-2017 стала датская супермодель Фрея Беха Эриксон. Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном редакцией «Ленты.ру» в среду, 13 сентября.

Отмечается, что фотосессия для новой коллекции была сделана фотографом Анджело Пеннетта на улицах Парижа, который «сыграл огромную роль в истории Longchamp». Главными элементами линейки стали сумки Mademoiselle Longchamp, напоминающая небольшой портфель, и Longchamp Madeleine с никелевой застежкой в виде бамбуковой палочки.

«Новая кампания бренда олицетворяет не только ценности Longchamp, но саму идею о том, что слово "парижанин" определяет, прежде всего, состояние души. Мы стремились передать истинно парижское настроение, которое можно описать тремя словами: свобода, непосредственность и чувственность», — поделилась креативный директор бренда Софи Делафонтен.

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи. Логотип фирмы — изображение жокея.