Грузин заставил моделей надеть «кроксы» на десятисантиметровой платформе

Французский модный дом Balenciaga, креативным директором которого является модельер грузинского происхождения Демна Гвасалия, показал новую коллекцию одежды в рамках Недели моды в Париже. Некоторые модели вышли на подиум в резиновых Crocs на подошве высотой 10 сантиметров, сообщает WWD.

В линейке присутствуют платья, твидовые брюки, черные и красные лодочки с длинными шипами, блузки, высокие цветные сапоги и аксессуары. Резиновые сабо были представлены в разных цветах с принтами в виде надписей, цветов и итальянского флага.

— Upper East Xanax (@uppereastxanax) 01 октября 2017, 12:54

30 августа сообщалось, что Balenciaga показал несколько кадров рекламной съемки для онлайн-платформы Farfetch. В ней представлены модели из новой осенней коллекции бренда.

Модный дом Balenciaga основан во Франции в 1919 году. Отличительными чертами Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент бренд принадлежит французскому холдингу Kering.