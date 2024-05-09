Откладывающим покупку квартиры из-за высоких ставок россиянам дали совет

Брокер Чурилов посоветовал держать деньги для первого взноса на вкладах

Россиян, которые сейчас откладывают покупку недвижимости на вторичном рынке, можно понять, считает ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. В беседе с «Лентой.ру» он поделился советами с людьми, которые собираются покупать жилье, но не спешат кредитоваться.

По словам эксперта, важно четко разделять ситуации на первичном и вторичном рынках недвижимости. На последнем из-за высоких ставок упал спрос. В разных регионах – на 30-50 процентов, отметил он. «Дальше падать уже некуда, сейчас рынок находится и так внизу, все сидят, спокойно ждут, когда начнет снижаться ключевая ставка Центрального Банка, чтобы уже спрос на недвижимость на вторичном рынке именно рос», — сообщил Чурилов.

Людей, которые сейчас откладывают покупку на вторичном рынке недвижимости, можно понять, так как с текущими ставками ипотеку брать сложно, сказал брокер. Вместе с тем он объяснил мотивацию россиян, все-таки приобретающих квартиры.

Люди, которые берут ипотеку, надеются на то, что через год-полтора сделают рефинансирование и снизят ставку. При этом сейчас они купят недвижимость по минимальной стоимости, потому что, разумеется, со временем, когда ставка начнет снижаться, спрос начнет увеличиваться, цены, соответственно, также будут расти Максим Чурилов ипотечный брокер

Тем, кто все-таки решил отложить покупку, Чурилок рекомендовал преувеличить накопленный для первого взноса капитал, положив деньги на вклад. «Сейчас во многих банках действуют вклады под 14-15 процентов годовых, они недолгосрочные, обычно на 3-6 месяцев, но как минимум это позволит на текущем первом взносе, если он есть, заработать какую-то дополнительную сумму денег», — сообщил брокер.

«Если брать первичный рынок, то здесь падения спроса нет, наоборот, сейчас идет оживление рынка. Этим очень сильно пользуются застройщики, которые говорят, что льготные программы закончатся 1 июля, в каком виде будет продлена семейная ипотека, тоже не совсем понятно, для кого она будет доступна, тоже непонятно. Они на этом спекулируют, подгоняя людей к покупке недвижимости, именно новостроек», — предупредил он.

Ранее стало известно, что по итогам марта 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40 процентов относительно аналогичного периода 2023 года.