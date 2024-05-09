Кэмерон обратится к Западу по поводу конфликта России и Украины

Глава МИД Британии Кэмерон обратится к Западу по поводу конфликта РФ и Украины

Запад «не усвоил урок» из военного конфликта России и Украины. Страны должны понять, что колебания с их стороны «подстегнут авторитарных противников», считает глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, пишет издание The Guardian.

Как указали журналисты, об этом Кэмерон скажет во время выступления в парламенте 9 мая. Ожидается, что министр призовет Запад «занять более жесткую позицию для более жесткого мира». Кэмерон считает, что действия РФ на Украине показывают, что если реагировать недостаточно активно, то это «только подстегивает агрессора».

«Я вижу слишком много примеров, когда этот урок не был усвоен», — приводит издание выдержки из речи министра.

Кэмерон укажет на нападения хуситов на суда в Красном море. По словам главы МИД, хотя действия хуситов критиковали многие страны, только Штаты и Великобритания «смогли сделать шаг вперед и нанести ответный удар».

Ранее британский политик Найджел Фарадж заявил, что Дэвид Кэмерон поступает безумно, дразня Россию своими заявлениями.

По словам эксперта, Кэмерон «ткнул русского медведя палкой». Москва, в свою очередь, сделала жесткое предупреждение после одного из заявлений британского дипломата.

