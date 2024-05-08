Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 8 мая 2024Мир

Британию обвинили в безумном поведении по отношению к России

Политик Фарадж: Кэмерон поступает безумно, дразня Россию своими заявлениями

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон поступает безумно, дразня Россию своими заявлениями. Ответ Москвы это показал, об этом заявил британский политик Найджел Фарадж в эфире GBNews.

«По его словам, он был бы рад, если бы ракеты британского производства передали Украине и использовали для поражения объектов на территории России. Я думал, что для нас цель войны заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне», — отметил Фарадж.

По словам политика, Дэвид Кэмерон «ткнул русского медведя палкой». Москва, в свою очередь, сделала жесткое предупреждение после такого заявления британского дипломата. Фарадж подчеркнул, что не знает, что именно задумал Кэмерон, но его заявления выглядят «полным и абсолютным безумием».

Напомним, ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что Британия ввела новые ограничительные меры под безосновательным и смехотворным предлогом. В диппредставительстве уточнили, что подготовка этих враждебных шагов Лондона началась около шести месяцев назад.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Лондоне решили воспользоваться откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Армения отказалась платить взнос в ОДКБ. Пашинян заявлял, что участие Еревана в организации заморожено

      В США заявили об успешном наступлении российских военных в зоне СВО

      На Солнце зарегистрировали 15 мощных вспышек

      На Украине ограничили потребление электричества в промышленности

      США пересмотрят некоторые виды военной помощи Израилю

      Стал известен первый финалист Лиги конференций

      Захарова обвинила Британию в русофобии

      Окружение Суровикина отреагировало на информацию о его возвращении в Россию

      В российском регионе ввели режим ЧС из-за заморозков

      Пушилин ликвидировал представительство ДНР в СЦКК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше