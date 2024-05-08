Британию обвинили в безумном поведении по отношению к России

Политик Фарадж: Кэмерон поступает безумно, дразня Россию своими заявлениями

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон поступает безумно, дразня Россию своими заявлениями. Ответ Москвы это показал, об этом заявил британский политик Найджел Фарадж в эфире GBNews.

«По его словам, он был бы рад, если бы ракеты британского производства передали Украине и использовали для поражения объектов на территории России. Я думал, что для нас цель войны заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне», — отметил Фарадж.

По словам политика, Дэвид Кэмерон «ткнул русского медведя палкой». Москва, в свою очередь, сделала жесткое предупреждение после такого заявления британского дипломата. Фарадж подчеркнул, что не знает, что именно задумал Кэмерон, но его заявления выглядят «полным и абсолютным безумием».

Напомним, ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что Британия ввела новые ограничительные меры под безосновательным и смехотворным предлогом. В диппредставительстве уточнили, что подготовка этих враждебных шагов Лондона началась около шести месяцев назад.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Лондоне решили воспользоваться откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры