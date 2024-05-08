МИД прокомментировал враждебные действия Лондона по высылке военного атташе РФ

Захарова: обоснования Лондона по высылке военного атташе РФ — откровенная ложь

В Лондоне решили воспользоваться откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры, включая высылку военного атташе России и снятие дипломатического статуса с ряда российских объектов недвижимости. Так враждебные действия Британии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Вынуждены констатировать, что правительство Великобритании не только не намерено отказываться от курса на провоцирование России, но и прилагает существенные усилия для повышения градуса конфронтации», — говорится в комментарии.

По словам дипломата, утверждения английских коллег о якобы причастности Москвы к неким злонамеренным акциям против Великобритании российский МИД считает крайне безответственными и категорически неприемлемыми, учитывая отсутствия доказательств.

Представитель внешнеполитического ведомства России отметила, что подобные действия британских властей, которые «буквально захлебываются в русофобии», полностью подтверждают предвзятость и враждебность линии Лондона в отношении России. Она заверила, что со стороны Москвы последует жесткий и выверенный ответ.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что Британия ввела новые ограничительные меры под безосновательным и смехотворным предлогом. В диппредставительстве уточнили, что подготовка этих враждебных шагов Лондона началась около шести месяцев назад.