Посольство России прокомментировало высылку Лондоном военного атташе РФ

Посольство РФ в Лондоне назвало высылку военного атташе России безосновательной

Британия ввела новые ограничительные меры в отношении России под безосновательным и смехотворным предлогом. Так ситуацию с высылкой из страны военного атташе РФ и снятием дипстатуса с российского имущества прокомментировали в посольстве России в Лондоне, сообщает ТАСС.

Также в ведомстве пообещали дать адекватный ответ Британии на данные действия.

«Подготовка враждебных шагов Лондона в отношении российского посольства началась около шести месяцев назад», — отметили в российском диппредставительстве.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон вышлет российского военного атташе. Он подчеркнул, что данное решение было принято в ответ на «злонамеренную деятельность России по всей Европе и в Великобритании».