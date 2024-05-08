Великобритания вышлет российского военного атташе
Reuters: Лондон вышлет российского военного атташеСюжетРакетные удары по Украине:
Лондон вышлет российского военного атташе, заявил министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли. Его цитирует Reuters.
По словам главы МВД, соответствующее решение является реакцией на «злонамеренную деятельность России по всей Европе и в Великобритании». Клеверли добавил, что британские власти также намерены ввести ограничения на выдачу виз российским дипломатам.
Ранее российский МИД предупредил, что Москва может ответить атакой по британским военным объектам на Украине в случае нанесения ударов по территории России дальнобойным оружием, произведенным в Великобритании.