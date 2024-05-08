Великобритания вышлет российского военного атташе

Reuters: Лондон вышлет российского военного атташе

Лондон вышлет российского военного атташе, заявил министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли. Его цитирует Reuters.

По словам главы МВД, соответствующее решение является реакцией на «злонамеренную деятельность России по всей Европе и в Великобритании». Клеверли добавил, что британские власти также намерены ввести ограничения на выдачу виз российским дипломатам.

Ранее российский МИД предупредил, что Москва может ответить атакой по британским военным объектам на Украине в случае нанесения ударов по территории России дальнобойным оружием, произведенным в Великобритании.