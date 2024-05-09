Российские миллиардеры начали возвращать свои активы на родину. Что вынуждает их это делать?

Bloomberg: российские миллиардеры возвращают активы на родину

Богатые россияне начали возвращать активы на родину из-за угрозы их конфискации. Об этом сообщили двое попавших под санкции российских миллиардеров на условиях анонимности.

По их словам, они вынуждены переводить бизнес в Россию и «стараются не думать о возможной конфискации активов». Также они пытаются построить свою жизнь в РФ и не работать за рубежом.

«Проверенные» схемы перестают работать

Некоторые богачи ищут способ сохранить свои деньги на Западе, однако делать это становится сложнее, поскольку перестают действовать «проверенные схемы». Так, Кипр и Швейцария больше не предоставляют услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России.

Другие бизнесмены стремятся перевести их в дружественные страны, например, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), либо в Россию. По данным Bloomberg, вернуть активы в Россию решили большинство миллиардеров, попавших под санкции.

Консультирующий состоятельных россиян Алексей Станкевич пояснил, что те действуют, исходя из текущих возможностей и ограничений, поскольку «степень непредсказуемости выросла в геометрической прогрессии».

Как отмечается, «то, как и где они решат передать свое состояние, в ближайшие десятилетия отразится на экономике и всех секторах бизнеса» России. При этом некоторые из богатейших россиян могут держать большую часть своего состояния наличными в неизвестных местах.

ЕС уже согласовал процедуру передачи российских активов Украине

8 мая сообщалось, что послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали процедуру изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине.

Ожидается, что мера позволит собрать от двух до трех миллиардов евро в 2024 году. Предполагается, что 90 процентов собранных средств ЕС направит на закупки оружия для Киева. Для вступления в силу решение должен утвердить Европейский совет.

Как заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, соглашение об использовании доходов от замороженных в западных странах активов России для закупки военной техники для Украины сделает ее более безопасным местом.

В то же время первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат предупредила о необходимости недопущения правовых нарушений в связи с возможным использованием Западом российских активов на помощь Киеву.