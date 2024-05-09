Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:16, 9 мая 2024Экономика

Российские миллиардеры начали возвращать свои активы на родину. Что вынуждает их это делать?

Bloomberg: российские миллиардеры возвращают активы на родину

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Богатые россияне начали возвращать активы на родину из-за угрозы их конфискации. Об этом сообщили двое попавших под санкции российских миллиардеров на условиях анонимности.

По их словам, они вынуждены переводить бизнес в Россию и «стараются не думать о возможной конфискации активов». Также они пытаются построить свою жизнь в РФ и не работать за рубежом.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают золото. Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
Россияне массово скупают золото.Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
5 апреля 2024
«Нефть по 200 долларов» К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?
«Нефть по 200 долларов»К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?
15 апреля 2024
«России есть чем ответить». Смогут ли США на самом деле конфисковать российские активы?
«России есть чем ответить».Смогут ли США на самом деле конфисковать российские активы?
22 апреля 2024

«Проверенные» схемы перестают работать

Некоторые богачи ищут способ сохранить свои деньги на Западе, однако делать это становится сложнее, поскольку перестают действовать «проверенные схемы». Так, Кипр и Швейцария больше не предоставляют услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России.

Другие бизнесмены стремятся перевести их в дружественные страны, например, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), либо в Россию. По данным Bloomberg, вернуть активы в Россию решили большинство миллиардеров, попавших под санкции.

Консультирующий состоятельных россиян Алексей Станкевич пояснил, что те действуют, исходя из текущих возможностей и ограничений, поскольку «степень непредсказуемости выросла в геометрической прогрессии».

Как отмечается, «то, как и где они решат передать свое состояние, в ближайшие десятилетия отразится на экономике и всех секторах бизнеса» России. При этом некоторые из богатейших россиян могут держать большую часть своего состояния наличными в неизвестных местах.

Материалы по теме:
«Началась мобилизация Европы» Как меняется Евросоюз из-за противостояния с Россией и конфликта на Украине?
«Началась мобилизация Европы»Как меняется Евросоюз из-за противостояния с Россией и конфликта на Украине?
5 мая 2024
Два крупных банка Китая перестали принимать платежи из России в юанях. Как на них повлияли возможные санкции США?
Два крупных банка Китая перестали принимать платежи из России в юанях.Как на них повлияли возможные санкции США?
21 марта 2024
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024

ЕС уже согласовал процедуру передачи российских активов Украине

8 мая сообщалось, что послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали процедуру изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине.

Ожидается, что мера позволит собрать от двух до трех миллиардов евро в 2024 году. Предполагается, что 90 процентов собранных средств ЕС направит на закупки оружия для Киева. Для вступления в силу решение должен утвердить Европейский совет.

Как заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, соглашение об использовании доходов от замороженных в западных странах активов России для закупки военной техники для Украины сделает ее более безопасным местом.

В то же время первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат предупредила о необходимости недопущения правовых нарушений в связи с возможным использованием Западом российских активов на помощь Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские миллиардеры начали возвращать свои активы на родину. Что вынуждает их это делать?

      Откладывающим покупку квартиры из-за высоких ставок россиянам дали совет

      Путешественник раскрыл отношение европейцев к российским туристам

      В небе над российским регионом сбили 15 снарядов РСЗО Vampire

      В России высказались о возможных реформах налоговой системы

      Появилось видео из подвергшегося атаке Белгорода

      В России заявили об уничтожении кадровой армии ВСУ

      Кэмерон обратится к Западу по поводу конфликта России и Украины

      Учительница Путина рассказала о его характере

      6G позволит общаться с помощью голограмм

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше