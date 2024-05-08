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08:54, 8 мая 2024Экономика

МВФ предостерег от нарушений в связи с использованием российских активов

МВФ: использование активов РФ должно иметь достаточное правовое обоснование

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Необходимо не допустить правовых нарушений в связи с возможным использованием Западом российских активов на помощь Украине. Об этом в ходе своего выступления в Стэнфордском университете (штат Калифорния) заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, ее слова приводит ТАСС.

Говоря о потенциальном использовании активов РФ, она отметила, что такие решения будут приниматься судами и юрисдикциями. При этом любое действие должно иметь «достаточное правовое обоснование и не подрывать международную валютную систему», предостерегла представитель МВФ.

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Гопинат подчеркнула, что соблюдение правовых норм и рамок крайне важно для сохранения доверия между странами, а на его восстановление может потребоваться много времени и сил. Однако оно необходимо для сохранения «достижений экономической интеграции», добавила она.

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ также рассказала, что доллар сохраняет доминирующее положение в мировой торговле, несмотря на глобальные потрясения, возросшие геополитические риски и стремление ряда стран отказаться от работы с американской валютой. Она отметила, что, по данным международной системы платежей SWIFT, на доллар приходится примерно 80 процентов глобального торгового финансирования.

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