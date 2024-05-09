Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:55, 9 мая 2024Россия

Захарова сравнила политику Санду с экспериментами Третьего рейха

Захарова: политика Санду в Молдавии сопоставима с экспериментами Третьего рейха

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Политика президента Молдавии Майи Санду сопоставима с экспериментами Третьего рейха над национальностями и языками. Такое сравнение сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

В качестве примера она привела шрифт. В нацистской Германии газетчиков заставляли использовать особые способы печати.

«Шрифт — я имею в виду именно использование такого этнокультурного компонента, шрифт газет должен был соответствовать вот этому представлению об арийцах. Четкое деление людей по категориям. Конечно, евгеника, которая тогда набрала оборот», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Санду переписала молдавский народ, не спросив его об этом.

Ранее Санду заявила, что серия бессудных постановлений о запрете вещания пророссийских телеканалов и медиа в Молдавии направлена на защиту демократии и не подрывает свободу слова. Считать цензурой закрытие в республике оппозиционных СМИ она отказалась.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Российские миллиардеры начали возвращать свои активы на родину. Что вынуждает их это делать?

      Фитнес-тренер назвала способ накачать пресс за четыре минуты в день

      Захарова сравнила политику Санду с экспериментами Третьего рейха

      Песков оценил влияние погоды на проведение парада Победы

      Откладывающим покупку квартиры из-за высоких ставок россиянам дали совет

      Путешественник раскрыл отношение европейцев к российским туристам

      В небе над российским регионом сбили 15 снарядов РСЗО Vampire

      В России высказались о возможных реформах налоговой системы

      Появилось видео из подвергшегося атаке Белгорода

      В России заявили об уничтожении кадровой армии ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше