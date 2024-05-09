Захарова сравнила политику Санду с экспериментами Третьего рейха
Политика президента Молдавии Майи Санду сопоставима с экспериментами Третьего рейха над национальностями и языками. Такое сравнение сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.
В качестве примера она привела шрифт. В нацистской Германии газетчиков заставляли использовать особые способы печати.
«Шрифт — я имею в виду именно использование такого этнокультурного компонента, шрифт газет должен был соответствовать вот этому представлению об арийцах. Четкое деление людей по категориям. Конечно, евгеника, которая тогда набрала оборот», — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Санду переписала молдавский народ, не спросив его об этом.
Ранее Санду заявила, что серия бессудных постановлений о запрете вещания пророссийских телеканалов и медиа в Молдавии направлена на защиту демократии и не подрывает свободу слова. Считать цензурой закрытие в республике оппозиционных СМИ она отказалась.