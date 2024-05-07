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13:19, 7 мая 2024Бывший СССР

Санду отказалась считать цензурой закрытие в Молдавии пророссийских СМИ

Санду назвала закрытие пророссийских СМИ в Молдавии защитой демократии

Кадр: «вДудь» / YouTube

Серия бессудных постановлений о запрете вещания пророссийских телеканалов и медиа в Молдавии направлена на защиту демократии и не подрывает свободу слова. Считать цензурой закрытие в республике оппозиционных СМИ отказалась в ходе беседы с блогером Юрием Дудем (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) президент Молдавии Майя Санду, видео опубликовано на YouTube-канале журналиста.

Блогер задал главе республики вопрос о том, можно ли назвать последние события в сфере медиа-регулирования цензурой. «Это не цензура. Это были средства массовой дезинформации. Эти медиа не соблюдали закон и мы приняли меры. (...) Их закрыли не из-за критики власти. Они дестабилизируют страну», — ответила Санду.

Она добавила, что блокировка российских СМИ в стране не противоречит духу демократии, потому что свободу необходимо защищать.

В ходе интервью Санду также отказалась признавать вину за отказ ввести в состав правительства республики главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. По ее словам, это не является нарушением закона.

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      Глеб Палехов
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