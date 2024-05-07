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12:53, 7 мая 2024Бывший СССР

Санду отказалась признавать вину за отказ ввести главу Гагаузии в правительство

Майя Санду: отказ ввести Гуцул в правительство Молдавии не нарушает закон

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) отказалась признавать вину за отказ ввести в состав правительства республики главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул — по ее словам, это не является нарушением закона. Видео опубликовано на YouTube-канале журналиста.

«Она [Гуцул] не представляет гагаузский народ, она представляет коррумпированную группировку. Это против интересов нашей страны и риск для нашей государственной безопасности», — заявила политик.

Также Санду сообщила, что степень правомерности ее действий будет устанавливать Конституционный суд Молдавии.

По ее словам, в законе не прописано, когда именно она должна назначить нового члена правительства.

Ранее в Молдавии антикоррупционная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении Евгении Гуцул. Ее обвиняют в сознательном принятии финансирования от преступной группировки на выборах.

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      Илья Таксюр
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