Путешественник раскрыл отношение европейцев к российским туристам

Путешественник Алексей Кутовой раскрыл, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, среди иностранцев сильны предрассудки о России. Европейские туристы за границей считают жителей страны странными и грубыми и стараются избегать мест, где много приезжих из России.

«Самое смешное, что это говорят те же самые люди, которые позже вечером напиваются как свиньи и могут прямо в хостел привести кого-нибудь на ночь, устроив беспредел на глазах у других людей», — возмутился блогер. Он добавил, что такое поведение особенно характерно для британцев.

Другая российская туристка отдохнула в Турции и обратила внимание на плохое отношение к соотечественникам. «Это выражается в обслуживании официантами: к европейцам подходят, а к нам нет», — пояснила она.