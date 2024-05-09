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07:30, 9 мая 2024Путешествия

Путешественник раскрыл отношение европейцев к российским туристам

Фото: Beth Macdonald / Unsplash

Путешественник Алексей Кутовой раскрыл, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, среди иностранцев сильны предрассудки о России. Европейские туристы за границей считают жителей страны странными и грубыми и стараются избегать мест, где много приезжих из России.

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«Самое смешное, что это говорят те же самые люди, которые позже вечером напиваются как свиньи и могут прямо в хостел привести кого-нибудь на ночь, устроив беспредел на глазах у других людей», — возмутился блогер. Он добавил, что такое поведение особенно характерно для британцев.

Другая российская туристка отдохнула в Турции и обратила внимание на плохое отношение к соотечественникам. «Это выражается в обслуживании официантами: к европейцам подходят, а к нам нет», — пояснила она.

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      Мария Борисова
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