Разразился новый скандал из-за расистской одежды для детей

Компания Amazon сняла с продажи продукцию магазина Styleart за расизм. Об этом в четверг, 25 января, сообщает Daily Mail.

Магазин продавал детские футболки с надписью Slavery gets shit done («Рабство помогает достичь результата»). Вся продукция продавца содержит эту надпись. Ее все еще можно купить в магазинах в США. В первую очередь на одежду обратили внимание представители благотворительной организации «Антирабство». Все модели на фотографиях — белые.

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В социальных сетях юзеры принялись обвинять производителя и Amazon в расизме. «Это шутка. Эта компания известна своей одеждой со специфическим юмором. Я уверен, что никто не рад рабству», — вступил в защиту Styleart пользователь KennyOmg. Другие же бросились защищать Amazon, аргументируя тем, что каждый может напечатать на футболке расистскую надпись и отследить его моментально очень сложно.

«Дети того же возраста, что и модели магазина в этих футболках, работают часами без зарплаты и сна в условиях голода и насилия», — заявил исполнительный директор неправительственной организации по борьбе с рабством International Justice Mission UK Дэвид Уэстлейк (David Westlake). Он отметил, что современные производители должны понять, что рабство ужасно и несправедливо.

Ранее в январе СМИ освещали громкий скандал из-за темнокожего мальчика-модели, который снялся в скандальной фотосессии для компании H&M в худи с надписью «Лучшая мартышка в джунглях». С брендом отказались работать популярные музыканты, а родители ребенка были вынуждены переехать.

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