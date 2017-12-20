Китайский бренд одежды обвинил Apple в плагиате

Китайская марка одежды Kon обвинила компанию Apple в воровстве их логотипа. Он идентичен иконке App Store в обновленной версии iOS. Об этом сообщает The Verge.

Иконка магазина изначально представляла собой букву «A», однако после обновления стала похожа на сложенные в такую же букву палочки. Бренд Kon подал в суд на компанию за нарушение использования своего товарного знака в КНР.

Изображение: Apple App Store

Отмечается, что бренд основан еще в 2009 году, тогда и был представлен логотип. Он якобы создан из трех кистей, символизирующих победу над смертью. По информации издания, его авторы вдохновлялись группой Sex Pistols.

Kon ждет публичных извинений от Apple, возмещения ущерба, а также хочет, чтобы компания отозвала устройства с иконкой и перестала продавать новые. Пекинский суд в настоящее время рассматривает дело.

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