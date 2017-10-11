Глава Apple захотел примерять одежду при помощи смартфона

За модными показами скоро можно будет наблюдать с помощью дополненной реальности, заявил в среду, 11 октября, генеральный директор компании Apple Тим Кук в интервью Vogue.

«Я не думаю, что в мире останется хоть одна секция или индустрия, которую не коснется дополненная реальность. Если говорить о показах, это отличная идея. Вы ведь захотите рассмотреть все платье целиком, а не только спереди на модели», — отметил он. По его словам, в ближайшем будущем появятся все возможности для того, чтобы виртуально примерять одежду на себя с помощью смартфона.

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Редактор издания также спросил, можно ли будет с помощью iPhone определять, какая одежда надета на прохожих. Кук ответил, что Apple не планирует разработку подобной программы, однако знает, что другая компания занимается созданием похожего софта. Ее название он не раскрыл.

В январе сообщалось, что Apple работает вместе с немецким производителем оптики Carl Zeiss над собственными очками дополненной реальности.

Генеральный директор Apple неоднократно говорил, что технология дополненной реальности представляет большой интерес для компании. В начале 2016 года Apple наняла одного из ведущих специалистов по виртуальной реальности Дуга Боумана (Doug Bowman).