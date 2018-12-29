Рост налогов спровоцировал спрос на телевизоры

В ноябре 2018 года выросли продажи телевизоров и автомобилей, говорится в ноябрьском комментарии Банка России по экономике.

Отмечается, что распродажи «черной пятницы» по данным различных исследований (GfK, Infoline-Аналитика) выросли в 1,3-2 раза по сравнению с результатами прошлого года.

Материалы по теме Тратят и не плачут Почему россияне понабрали кредитов и не торопятся их отдавать

Также в ноябре продолжил расти спрос на легковые автомобили и товары длительного пользования. Рост продаж телевизоров объяснили ожиданием повышения НДС с начала следующего года.

ЦБ отмечает ускорение роста оборота розничной торговли как в расчете на год, так и по отношению к предыдущему месяцу с исключением сезонности. Ему, в частности, способствовал рост кредитования физических лиц. Отмечается, что у россиян уменьшилась «склонность к сбережению».

По оценке РИА Рейтинг, россияне потратили в 2018 году на продукты 31,2 процента своих доходов. По доле расходов на еду страна заняла 31-е место, рядом с Черногорией (29,7 процента) и Литвой (31,5 процента).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!