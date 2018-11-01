Россияне захотели легкого доминирования

Перед хеллоуином в России вырос спрос на БДСМ-аксессуары и тематические тренинги, отмечается в исследовании тренинг-центра «СЕКС.РФ», имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

«В период тематических праздников пары охотнее идут на эксперименты, потому их можно привязать к празднованию хеллоуина, Нового года, 23 февраля и так далее, чтобы не испугать партнера внезапной сменой сексуального быта», — пояснила эксперт Наталья Романовская.

Больше всего вырос спрос на игровые костюмы «Медсестра». Их в октябре купили в два раза больше, чем годом ранее. Вторым по популярности костюмом оказался «Сексуальный полицейский (плюс 80 процентов). На третьем месте костюм «Лолита» (плюс 35 процентов).

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Также поднялись продажи тематических аксессуаров для легкого доминирования. Наиболее востребованным оказался скотч для ограничения движений, на него спрос вырос на 88 процентов. Следом идут маски на глаза (плюс 73 процента). Замыкают тройку массажные свечи (для безопасных игр с воском), их продажи поднялись на 65 процентов. Также россияне охотнее, чем обычно, скупали анальные плаги, обезболивающий анальный спрей, плетки и тому подобное.

Помимо этого, на 80 процентов поднялись продажи записи вебинара «Азбука БДСМ» и на 30 процентов выросла посещаемость тренинга «Тайные мужские фантазии».

Весной этого года интернет-магазины AliExpress и Tmall отметили снижение спроса россиян на секс-игрушки. В частности, продажи наиболее популярного товара в этой категории, секс-кукол, опустились на три процента.

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