У доминатрикс похитили секс-игрушки на тысячи долларов

В Нью-Йорке у профессиональной доминатрикс украли сумку с необходимыми ей для работы инструментами и принадлежностями, которые стоили четыре тысячи долларов (около 260 тысяч рублей). Об этом сообщает издание New York Times.

27-летняя Барбара Шрейнер (Barbara Schreiner) утверждает, что вооруженные грабители в масках ворвались в гостиничный номер, где она ждала клиента. Они велели девушке лечь на пол и связали изолентой. Хотя ей удалось освободиться и ударить одного из бандитов, они взяли верх.

Грабители избили Шрейнер, отобрали банковскую карту и заставили выдать пин-код. Перед уходом они сфотографировали ее и сказали, что им заплатили за нападение на нее. Помимо карты, она лишилась сумки со страпонами, зажимами для сосков и рабочей одеждой из кожаных ремней.

Шрейнер утверждает, что большинство ее клиентов — высокооплачиваемые врачи, судьи и юристы, специализирующиеся на уголовном праве. За каждый сеанс она брала не менее двух тысяч долларов (131,5 тысячи рублей), поэтому вынужденный простой после избиения приносит ей значительные убытки. Девушка полагает, что грабителей подослала ее бывшая знакомая и коллега.

В 2017 году сообщалось, что после выставки Venus в Берлине у производителя вибраторов FT London украли продукцию на сумму 60 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей). Компания утверждала, что это крупнейшая кража секс-игрушек в истории.

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