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Производитель вибраторов пожаловался на крупнейшую в истории кражу секс-игрушек

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Производитель вибраторов FT London утверждает, что стал жертвой крупнейшей кражи секс-игрушек в истории. Об этом сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе компании.

Инцидент произошел после выставки Venus в Берлине, участником которой был в том числе FT London. По словам представителя компании Джека Романского (Jack Romanski), стоимость пропавших товаров составила 60 тысяч долларов (около 3,4 миллионов рублей).

Воры оставили только брошюры, сумки и тестовые экземпляры. Романски отмечает, что награда Erotix Awards 2017, которую получила компания, уцелела, потому что была на сцене.

«Когда наш представитель Марко Тоттони отлучился на пять минут, чтобы встретить полицию у входа, украли еще четыре ящика! — пишет Романски. — Это крупнейшее похищение секс-игрушек в истории. Любопытно, что во время самой выставки не пропал ни один тестовый экземпляр».

В сентябре сообщалось, что камера видеонаблюдения сняла неудавшуюся кражу гигантского фаллоимитатора, которая произошла в секс-шопе в колумбийском городе Кали.

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