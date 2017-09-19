Похищение гигантского фаллоимитатора попало на видео

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Камера видеонаблюдения сняла неудавшуюся кражу, которая произошла в секс-шопе в колумбийском городе Кали. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Одна из посетительниц магазина интимных товаров попыталась спрятать в сумке вибратор длиной 30 сантиметров, пока ее сообщница отвлекала продавщицу. Сотрудница секс-шопа заметила выглядывающую из сумки игрушку и потребовала вернуть ее на место. Женщина послушалась, а затем покинула магазин вместе с подругой.

В июне сообщалось, что в Выборге мужчина напал на секс-шоп и похитил два фаллоимитатора, лубрикант и презервативы.