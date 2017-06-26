Грабитель забрал из секс-шопа в Выборге два фаллоимитатора и лубрикант

В Выборге полиция разыскивает мужчину, напавшего на магазин интимных товаров и похитившего секс-игрушки. Об этом сообщает 47news со ссылкой на хозяйку магазина и сотрудников правоохранительных органов.

По словам женщины, преступление было совершено вечером в воскресенье, 25 июня. В секс-шоп зашел неизвестный с платком на голове и потребовал деньги. Получив отказ, он начал бить витрины с помощью отвертки, товары посыпались прямо на него. Грабитель схватил два фаллоимитатора, лубрикант, презервативы и убежал.

Нападавшего описывают как мужчину с большим носом и карими глазами. В полиции отметили, что сбыть награбленное ему будет непросто. «Возможно, поедет в Петербург, там с этим полегче», — отметил собеседник издания в правоохранительных органах.

В октябре 2016 года в Москве неизвестный зашел в секс-шоп в Басманном районе и, угрожая электрошокером сотруднице магазина, отобрал у нее косметичку, после чего скрылся.