Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Компактный жилой модуль, предназначенный как для длительных, так и для коротких путешествий, разработан московской компанией Lux Form. Она специализируется на выпуске жилых модулей, фургонов и прицепов. В автодоме могут разместиться два человека.
В жилом модуле установлены кухня с раковиной и плитой с одной конфоркой, газовый баллон на пять килограммов, душ и биотуалет, 70-литровый бак для чистой воды, система нагрева воды, автономный отопитель и диван-кровать, рассчитанный на двух человек.
По предварительным данным, цена автодома составит 1,15 миллиона рублей в стандартной комплектации и 1,8 миллиона рублей в версии Luxe. В дальнейшем у покупателей появится возможность приобрести жилой модуль отдельно от автомобиля.
В апреле британский туроператор Trailfinders составил список самых живописных дорожных маршрутов мира. На первом месте среди лучших дорог для путешествий на автомобиле оказалось шоссе номер 1 в Калифорнии, США.