Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».

Компактный жилой модуль, предназначенный как для длительных, так и для коротких путешествий, разработан московской компанией Lux Form. Она специализируется на выпуске жилых модулей, фургонов и прицепов. В автодоме могут разместиться два человека.

Изображение: Lada 1 /6

В жилом модуле установлены кухня с раковиной и плитой с одной конфоркой, газовый баллон на пять килограммов, душ и биотуалет, 70-литровый бак для чистой воды, система нагрева воды, автономный отопитель и диван-кровать, рассчитанный на двух человек.

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По предварительным данным, цена автодома составит 1,15 миллиона рублей в стандартной комплектации и 1,8 миллиона рублей в версии Luxe. В дальнейшем у покупателей появится возможность приобрести жилой модуль отдельно от автомобиля.

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