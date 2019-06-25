Российскому автомобильному рынку предрекли обвал

«АвтоВАЗ» ухудшил прогноз российского автомобильного рынка на 2019 год — автопроизводитель ожидает падения продаж от трех до 20 процентов. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Еще в начале года компания рассчитывала, что рынок вырастет на пять процентов. Среди тех, кто изменил прогноз, также УАЗ, Группа ГАЗ, «КамАЗ» и ассоциация «Российские автомобильные дилеры».

Отмечается, что майские продажи шли плохо. В сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей падение составило 6,7 процента.

В числе причин сложившейся ситуации называют снижение доходов населения, а также рост цен на автомобили из-за инфляции и увеличения ставки НДС.

Также стимулированию спроса не способствуют высокие ставки по автокредитам и скромные темпы восстановления российской экономики. В связи с этим представители авторынка просят у правительства возобновить программы господдержки.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России в мае снизились на 18 процентов. Это более сильный спад, чем ранее указывали участники рынка.

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