Одна из самых дешевых иномарок для россиян подорожает

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Цены на все автомобили Renault поднимутся в России с 1 августа 2019 года. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на дилерские компании.

По их данным, цены поднимутся на 1-2 процента, однако точный прайс-лист на автомобили этой марки пока не известен. Предполагается, что стоимость Renault Logan увеличится на восемь тысяч рублей (в настоящее время цена автомобиля 569 тысяч рублей), стоимость купе-кроссовера Arkana — на 16-25 тысяч рублей (сейчас 999 тысяч). В самой компании комментировать информацию отказались.

В течение года цены на Renault поднимались трижды, однако тогда речь шла об отдельных моделях. Так, в январе на 1,8 процента подорожали модели Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway 2019 года производства. Причиной стал рост НДС с 18 до 20 процентов.

В марте с выпуском 2019 модельного года и изменением базового оборудования цены на модель Duster увеличились в среднем на 1,5 процента. Еще один рост произошел в мае — тогда цены на Duster, Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway в среднем увеличились на 0,5 процента. Причины августовского повышения цен пока неизвестны, однако предполагается, что это связано с инфляцией.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» провело исследование самых популярных в России иномарок в ценовой категории от 800 тысяч до миллиона рублей. Первое место в рейтинге занял автомобиль KIA Rio, второе — Hyundai Solaris, третье — Volkswagen Polo. В пятерку лидеров также вошли Renault Duster и Skoda Rapid.

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