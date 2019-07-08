Названы дешевые иномарки для россиян

Корейский автомобиль KIA Rio оказался самой популярной иномаркой в России в ценовой категории от 800 тысяч до миллиона рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством «АВТОСТАТ».

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По его данным, с января по июнь 2019 года в России был куплен 47 431 такой автомобиль. Средняя стоимость KIA Rio составила 939 тысяч рублей. На втором месте по популярности оказался автомобиль Hyundai Solaris — за полгода подобных машин было приобретено 30 710. Их средняя стоимость составила 897 тысяч рублей. Третьим в рейтинге популярности идет седан Volkswagen Polo — с января по июнь их было куплено 27 810 штук, средняя цена — 848 тысяч рублей.

Также в пятерку самых популярных у россиян автомобилей этой ценовой категории вошли кроссовер Renault Duster (18 713 штук, цена — 995 тысяч рублей) и лифтбек Skoda Rapid (16 978 штук, цена — 952 тысячи рублей).

Ранее в июле «АВТОСТАТ» назвал самые доступные автомобили на российском авторынке. Рейтинг возглавила LADA Granta — ее средняя цена составляет 522,9 тысячи рублей, на втором месте Datsun on-DO — 529,9 тысячи рублей, на третьем LADA 4x4 — 563,8 тысячи рублей.

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