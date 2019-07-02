Названы самые дешевые автомобили в России

LADA Granta возглавила рейтинг самых доступных автомобилей на российском авторынке. Это следует из исследования цен, проведенного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».
По его данным, средняя цена LADA Granta составляет 522,9 тысячи рублей, объем продаж в первые пять месяцев 2019 года оценивается более чем в 52 тысячи единиц. На втором месте по доступности седан Datsun on-DO — его средняя цена составляет 529,9 тысячи рублей. В рейтинге по объемам продаж он занимает 28-ю позицию с 7,5 тысячи единиц. Третьим по доступности автомобилем России исследователи назвали LADA 4x4, цена которой составляет 563,8 тысячи рублей. По продажам она заняла 13-е место с 12,7 тысячи единиц.
В топ-10 также вошли Datsun mi-DO (617,7 тысячи рублей), Renault Sandero (690,1 тысячи), Renault Logan (699,1 тысячи), LADA Largus (704 тысячи), Lifan Solano (706,8 тысячи), Lifan X50 (737,5 тысячи) и УАЗ «Хантер» (746,8 тысячи).
Исследование проводилось среди всех марок, моделей и модификаций легковых автомобилей, представленных в России. В целом в рейтинг входят 250 моделей.
В начале ноября 2018 года специалисты назвали самый надежный в мире автомобиль — им стал Toyota Land Cruiser Prado. Второе и третье места в этой категории заняли Subaru Forester и Toyota Camry соответственно.