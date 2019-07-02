Названы самые дешевые автомобили в России

LADA Granta возглавила рейтинг самых доступных автомобилей на российском авторынке. Это следует из исследования цен, проведенного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

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По его данным, средняя цена LADA Granta составляет 522,9 тысячи рублей, объем продаж в первые пять месяцев 2019 года оценивается более чем в 52 тысячи единиц. На втором месте по доступности седан Datsun on-DO — его средняя цена составляет 529,9 тысячи рублей. В рейтинге по объемам продаж он занимает 28-ю позицию с 7,5 тысячи единиц. Третьим по доступности автомобилем России исследователи назвали LADA 4x4, цена которой составляет 563,8 тысячи рублей. По продажам она заняла 13-е место с 12,7 тысячи единиц.

В топ-10 также вошли Datsun mi-DO (617,7 тысячи рублей), Renault Sandero (690,1 тысячи), Renault Logan (699,1 тысячи), LADA Largus (704 тысячи), Lifan Solano (706,8 тысячи), Lifan X50 (737,5 тысячи) и УАЗ «Хантер» (746,8 тысячи).

Исследование проводилось среди всех марок, моделей и модификаций легковых автомобилей, представленных в России. В целом в рейтинг входят 250 моделей.

В начале ноября 2018 года специалисты назвали самый надежный в мире автомобиль — им стал Toyota Land Cruiser Prado. Второе и третье места в этой категории заняли Subaru Forester и Toyota Camry соответственно.

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