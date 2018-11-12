Назван самый надежный автомобиль

Самым надежным автомобилем признан Toyota Land Cruiser Prado. Это следует из имеющегося у «Ленты.ру» ежегодного исследования «Рейтинги авто года — 2018», подготовленного компанией Ipsos Comcon.

Второе и третье место в категории заняли Subaru Forester и Toyota Camry. Как отмечается в сообщении компании, важную роль играет то, насколько автомобиль адаптирован к российским условиям. Пользователи обращают внимание на качество сборки и материалов, срок службы кузовных деталей, эксплуатационные показатели узлов и агрегатов.

Голосование проходило по четырем потребительским сегментам: «Рабочие лошадки», «Современные», «Семейные» и «Надежные» автомобили.

Победителем в категории «Рабочие лошадки» стала LADA Largus с отрывом почти в пять тысяч голосов. Второе место досталось Hyundai Solaris, третье — «ГАЗель NEXT». В этой категории выбирали надежный, вместительный, экономичный, оптимальный по цене и недорогой в обслуживании автомобиль.

Первое место в категории «Семейные» заняла Škoda Kodiaq, за ней следуют Subaru Forester и LADA Largus.

В категории «Современные автомобили» оценивали стильные машины с высоким уровнем экологичности. Здесь тройку лидеров сформировали Subaru Forester, Volvo XC90 и Audi A8 соответственно.

По оценке «Avito.Авто» типичным российским водителем является семейный мужчина в возрасте 36 лет и водительским стажем не менее 10 лет.

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