В России отзовут тысячи дефектных Audi

Российский филиал Volkswagen отзовет 6,7 тысячи автомобилей Audi из-за производственного дефекта, говорится в сообщении Росстандарта.

«На автомобилях Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенных в определенный период, возможно проникновение влаги в электронные компоненты, которое может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, не исключены локальные оплавления», — сообщает ведомство.

Требование касается автомобилей A4,A5,A6 и Q6, выпущенных с 2012 по 2017 год. Их VIN-коды перечислены на сайте Росстандарта.

Дилерские центры устранят неполадки, в частности заменят дополнительный насос охлаждающей жидкости и обновят программное обеспечение блока управления двигателем. Все работы будут произведены бесплатно для владельцев.

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