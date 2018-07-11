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Водитель на Audi убил разом 57 овец

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В Газахском районе Азербайджана в результате наезда автомобиля погибли 57 овец. Пастух Адил Гулиев получил многочисленные ранения, его госпитализировали, сообщили в МВД.

Отмечается, что авария произошла на 480-м километре трассы Баку — Газах. Водитель на Audi протаранил стадо овец, переходивших дорогу. За рулем автомобиля находился уроженец Шамкирского района Габил Гусейнов.

По факту случившегося проводится расследование.

В феврале 2018 года сообщалось, что в Нигерии 36 человек были убиты во время перестрелки из-за отары овец. Пользователи соцсетей обвинили местные власти в замалчивании информации о произошедшем.

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