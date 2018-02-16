Четыре десятка африканцев перестреляли друг друга из-за овец

В Нигерии 36 человек были убиты во время перестрелки из-за стада скота. Как сообщает News Agency Of Nigeria, инцидент произошел в деревне Биране в нигерийском штате Замфара.

По данным полиции, 13 февраля местные охотники обнаружили пастуха со стадом, в котором, предположительно, были краденые домашние животные, в том числе овцы. Мужчина бросил их и скрылся в зарослях, после чего направился в соседний район к знакомым бандитам, чтобы уговорить их напасть на охотников. На следующий день злоумышленники устроили засаду среди кустарников и деревьев, завязалась перестрелка.

После произошедшего на место прибыли полицейские и военные. Они прочесали территорию и, по официальным данным, обнаружили 18 трупов. Однако считается, что бандиты забрали с собой тела убитых сподвижников. Поиски преступников продолжаются.

Пользователи соцсетей обвинили местные власти в замалчивании информации о произошедшем. Они также выложили в соцсетях фотографии с похорон убитых.

— Abubakar Mohd Kareto (@amkareto) 15 февраля 2018, 20:34

В январе сообщалось, что полиция нигерийского штата Риверс начала расследование избиения 36-летнего мужчины, которого местные жители заподозрили в колдовстве. Толпа накинулась на него, когда заподозрила, что он превратил человека в черного козла.

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