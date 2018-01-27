Толпа жестоко избила мужчину за превращение человека в козла в Нигерии

Полиция нигерийского штата Риверс начала расследование избиения 36-летнего мужчины, которого местные жители заподозрили в колдовстве. Об этом сообщает издание Daily Post.

Толпа накинулась на мужчину, когда заподозрила, что тот превратил человека в черного козла. Мужчину били до тех пор, пока он не потерял сознание.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отбили пострадавшего от агрессивных людей и отвезли его вместе с козлом в участок. Пришедший в себя мужчина на допросе сказал, что козел принадлежит ему, но человеком он никогда не был.

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В настоящее время потерпевший, его козел и двое нападавших продолжают пребывать в полицейском участке. Правоохранители намерены подробно разобраться в причинах случившегося.

В начале декабря 2017 года депутат Госдумы России Сергей Вострецов заявил, что намерен внести на рассмотрение парламента законопроект, приравнивающий занятия магией и колдовством на коммерческой основе к мошенничеству.

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