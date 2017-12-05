В Госдуме предложили сажать магов за платные услуги и участие в телешоу

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Сергей Вострецов
Сергей Вострецов

Депутат Госдумы Сергей Вострецов внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, приравнивающий занятие магией и колдовством на платной основе к мошенничеству и вымогательству, сообщает «Парламентская газета» во вторник, 5 декабря.

«Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встает вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме — это уже будет уголовно наказуемо», — отметил в интервью изданию Вострецов.

Парламентарий, в частности, предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 159.7, описывающей колдовскую или магическую деятельность, а также внести поправки в статью 159 («Мошенничество»), 163 («Вымогательство») и 210 («Организация преступного сообщества»).

После принятия поправок участие таких лиц в телевизионных шоу, по словам Вострецова, будет рассматриваться как отягчающее ответственность обстоятельство. «Вы же помните, когда закон по живодерам приняли, мы увеличили сроки за издевательство над животными, — подчеркнул депутат. — А отягчающим обстоятельством стал показ садистских роликов. Вот также и здесь автоматом сами собой закроются передачи про всех этих колдунов и экстрасенсов».

В октябре сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении целительницы, получившей от жителя Кемерово 1,2 миллиона рублей за лечение от порчи и приворот ушедшей от него жены. Мужчина обратился в полицию убедившись, что супруга не вернется.

В мае фракция «Единой России» не поддержала законодательную инициативу депутата Виталия Милонова ввести уголовную ответственность для магов и целителей.

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