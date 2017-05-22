ЕР отказалась поддержать инициативу Милонова об уголовной ответственности магов

«Единая Россия» не планирует поддерживать инициативу депутата Виталия Милонова, предложившего ввести уголовную ответственность для магов и целителей. Об этом ИА REGNUM сообщил первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев в понедельник, 22 мая.

«Пока этот законопроект в Государственную думу не поступал», — сказал Исаев.

Кроме того, он отметил, что экспертный совет фракции не рассматривал ни документ, ни соответствующую идею. «Как правило, законопроекты, не рассмотренные на заседании экспертного совета, фракцией не поддерживаются», — пояснил парламентарий.

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О том, что Милонов предложил установить уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и осуществление оккультно-магической деятельности, сообщалось 19 мая.

Предполагалось, что мера коснется лиц, занимающихся этой деятельностью без установленных законом разрешений, и по неосторожности причинивших вред здоровью человека или имущественный ущерб в крупном размере. В этом случае, по мнению депутата, нарушителей необходимо наказывать лишением свободы или принудительными работами на срок до трех лет либо штрафом в размере до 120 тысяч рублей.

За те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или причинение имущественного ущерба в особо крупном размере, предусматривалось установить наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Документ пока отсутствует в думской электронной базе данных.

21 февраля рабочая группа по совершенствованию законотворческой деятельности ГД рекомендовала парламентариям обсуждать свои инициативы в парламентских фракциях перед внесением их на рассмотрение, с целью максимально корректно оформить тот или иной законопроект.