Депутатам предложили согласовывать идеи с коллегами по фракции

Рабочая группа по совершенствованию законотворческой деятельности Госдумы предлагает депутатам обсуждать свои инициативы в парламентских фракциях перед внесением их на рассмотрение. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера нижней палаты Ивана Мельникова.

«Бывают случаи, когда законодательные инициативы депутатов фракции не соответствуют тем программам или предвыборным платформам, с которыми соответствующая партия идет на выборы в Госдуму», — пояснил он.

Мельников также добавил, что фракции могут помочь парламентариям юридически правильно оформить ту или иную инициативу.

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Кроме того, он призвал руководство фракций провести ревизию всех инициированных ими законопроектов, которые потеряли свою актуальность. «Представители фракций, руководители фракций сами говорят о том, что среди этого большого числа законопроектов, безусловно, есть те, которые утратили общественную значимость и действительно их надо отозвать, если это регламент позволяет, либо предложить рассмотреть по упрощенной процедуре», — цитирует его РИА Новости.

13 февраля депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров заявил, что планирует награждать звездами с неба авторов самых резонансных законопроектов.

Согласно «Рейтингу законотворцев», который представили фонд ИСЭПИ и Центр содействия законотворчеству (ЦСЗ) в январе, в седьмом созыве Госдумы снизились темпы законотворческого процесса, однако повысилось качество вносимых инициатив. Всего с 19 сентября по 21 декабря 2016 года в нижнюю палату парламента было внесено 330 законопроектов, из которых 133 народные избранники подготовили самостоятельно.