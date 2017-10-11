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Чумак на оба наши дома

Чем главный враг Кашпировского заряжал русский народ

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Аллан Чумак
Аллан Чумак
Фото: Игорь Уткин / ТАСС

Целитель Аллан Чумак умер 10 октября 2017 года. В конце 1980-х — начале 1990-х годов его телевизионные сеансы произвели настоящий фурор, хотя ничего особенного он не делал. После краткого вступления, Чумак просто сидел перед камерой и совершал пассы руками, якобы «заряжая» воду, которую зрители выставляли в стеклянных банках перед экранами телевизоров. «Лента.ру» рассказывает, как это происходило и чем покорил людей экстрасенс из телевизора.

Банки на стол

— Добрый вечер! Я рад нашей встрече. Сядьте поудобнее. Сегодняшний сеанс, как и остальные, могут принимать все люди, без различия возраста, без различия заболеваний, но акцент в этой нашей встрече будет сделан на заболевания желудочно-кишечного тракта — это печень, поджелудочная железа, кишечник, сам желудок. То есть все органы, а также процессы и функции, связанные с пищеварением.

В сегодняшнем сеансе будет дана энергия для начала восстановительных процессов, гармонизации всех процессов в организме. Без этого вообще восстановить функции какого-то отдельного органа или тракта невозможно. Будут сняты болевые ощущения. И, конечно, вы не забыли поставить воду, кремы — все, что вам необходимо в повседневной вашей жизни, будет заряжено, и вы будете этим пользоваться.

Для того чтобы сеанс прошел успешно и вы смогли более полно почувствовать наш контакт, сядьте поудобнее, расслабьтесь. Положите руки на колени ладонями вверх и закройте глаза. Не надо открывать глаза, не надо на меня смотреть, попробуйте сконцентрировать все внимание на тех ощущениях, которые будут у вас появляться. Итак, подготовились, начали!

С таких слов начинались передачи Аллана Чумака, одного из самых знаменитых целителей в истории советского и российского телевидения. Перед зрителем представал седовласый мужчина средних лет с располагающей улыбкой, в простом свитере и очках-«телевизорах». Произнеся приветствие, он замолкал и начинал делать загадочные пассы руками. Микрофон же оставался включенным и продолжал регистрировать его дыхание и причмокивания губами. Граждане, собравшиеся у телевизоров, ставили к экранам банки с водой и, послушно закрыв глаза, готовились воспринять позитивную энергию и исцелиться.

Как рассказывал впоследствии Чумак в интервью изданию «Мир новостей», дар пришел к нему неожиданно. В 1978 году он прочитал в одном журнале статью, в которой рассказывалось о людях, лечащих на расстоянии, и будущему целителю, а тогда — журналисту — первым делом захотелось их разоблачить и обвинить в шарлатанстве.

Чумак нашел тех, кто заявлял о наличии у себя такого дара, и решил провести с ними серию интервью. Однако эти люди оказались «добрыми, абсолютно порядочными, приятными». Во время одного из интервью целительница намекнула Чумаку на то, что у него самого есть «способности», после чего предложила ему закрыть глаза и провести рукой над столом. Сделав это, журналист ощутил, что «мир перевернулся» и он увидел его «тем самым внутреннем зрением».

Вскоре Чумак стал слышать голос, который призывал его учиться применять обретенные способности и рассказывал, «как работает энергия, о мироздании, как вообще устроен этот мир». Продолжалось это полтора года, после чего голос сообщил ему, что на следующий день к нему домой в 11 часов утра придет женщина с больными почками и попросит об исцелении. Так, по рассказу Чумака, и произошло: женщина позвонила в дверь, он впустил ее и провел первый в своей жизни сеанс. В конце его пациентка сказала «я здорова» и ушла.

С тех пор на пороге однокомнатной квартиры целителя с завидной регулярностью стали появляться страдальцы всех мастей, и никто не оставался без помощи. Хотя люди, как говорил Чумак, несли ему деньги пачками, он даже не думал наживаться на них и раздавал полученные средства. В 1989 году он провел первый телевизионный сеанс, и в тот день о нем узнала вся страна.

Постаревший Шурик

Появление в конце 1980-х на телеэкране чудодеев всех мастей вызвало в стране настоящий массовый психоз. Население, которому на протяжении десятилетий внушали, что религия — опиум для народа, а колдуны и гадалки — шарлатаны, мгновенно перековалось, стоило только показать на телеэкране человека, делающего нечто загадочное (особенно если эти загадочные действия должны были излечить от всех болезней). Авторитет телевидения в те годы был непререкаемым.

Наиболее заметными фигурами того времени были Кашпировский и Чумак. Но если первый эксплуатировал образ черного мага, то второй выглядел соседским дядечкой, таким домашним, в очках, похожий на повзрослевшего Шурика из «Кавказской пленницы». Передачи с его участием, длившиеся не более десяти минут, смотрели миллионы. Сложно сказать, все ли действительно верили в то, что «заряженная» вода сможет поправить их здоровье, — скорее наученный горьким опытом советский человек старался не пропустить раздачи бесплатных услуг. А вдруг сработает!

Впрочем, передачами дело не ограничилось. Выпуск заряженной воды поставил на поток Московский экспериментальный пивной завод — случилось это в 1992 году. В год планировалось выпускать 100 тысяч бутылок. Чумак, однако, не был доволен планируемым объемом, считая его «каплей в море» даже для столицы.

Чумак активно гастролировал и выступал с сеансами по всей стране. Люди, приходившие на них, действительно чувствовали себя лучше благодаря эффекту плацебо. Интеллигентно выглядящему мужчине с тихим голосом сложно было не довериться. Насколько велика была вера в силу Чумака, хорошо иллюстрируют очереди, выстроившиеся у киосков «Союзпечати» 1 сентября 1989 года, когда газета выпустила номер, якобы заряженный положительной энергией целителя. Говорят, некоторые даже съедали газету по кусочку, надеясь усилить чудодейственную силу издания, а перекупщики продавали тот номер втридорога.

Даже когда в 1993 году Минздрав издал указ «Об урегулировании нетрадиционных методов лечения», в результате чего выступления всевозможных целителей и экстрасенсов по телевидению прекратились, Чумак и Кашпировский не потеряли популярности. Она даже выросла, и залы, где они продолжали проводить свои сеансы, по-прежнему забивались до отказа.

Антипод

Интересно, что Чумак терпеть не мог Кашпировского. В интервью «Миру новостей» он рассказывал, что когда он начал выступать по телевизору, Минздрав якобы собрал две коллегии, на которых обсуждалось, что же с ним делать. На одной из них был психотерапевт Кашпировский, начавший, по словам Чумака, кричать, что он может делать то же самое.

Целитель утверждал, что по указке властей гипнотерапевта направили на борьбу с ним. Результат оказался печален: «Вся страна начала мотать головой, впала во внушенное состояние, из которого самостоятельно люди выйти не могли». Чумак рассказывал, что из-за Кашпировского граждане получали сердечные приступы и попадали в психушки.

Непримиримые конкуренты практически не знали друг друга — встречались они лишь дважды. Первую встречу Чумак описывает как мимолетную, а вторая произошла в аэропорту, когда он с женой летел в Америку. У Кашпировского был день рождения, и друг Чумака предложил накрыть имениннику стол в ресторане по прилету в Штаты.

По воспоминаниям целителя, в тот вечер психотерапевт «как петух кукарекал: я, я, я…» Чумака это вывело из себя, и он сказал Кашпировскому: «Ну, кто ты такой? Вот объясни. Гипнотизер из Винницы. То, что делаешь ты, минимум сто человек повторят сразу». Видимо, не без удовлетворения целитель отмечал, что «наехал» на своего коллегу «по полной программе». «Он не шарлатан, нет. Но то, что он делает, — это колоссальное зло», — говорил Чумак.

Страна чудес

Несмотря на то что в последние годы о Чумаке говорили мало, он продолжал свою практику. Заряжал воду и мази для страждущих, читал лекции, проводил массовые сеансы и преподавал в собственной школе.

«Когда люди приходят ко мне в школу, то ждут, что их научат лечить и сделают экстрасенсами», — рассказывал он в интервью украинскому изданию «Сегодня». Но задача его была иной: «делать из учеников нормальных людей». По его словам, люди сами не знают, чего хотят, и в этом корень проблемы, а он помогает им осознать их истинные желания.

Можно сказать, что в этом, собственно, заключается работа обычного психотерапевта. Но Чумак смотрел на проблему шире: «Мы перестаем удивляться жизни. Мы живем уныло. Видим цветок — он не приводит в восторг. Ну, цветок и цветок — красивый и красивый. Вы посмотрите на наш мир! Это мир чудес». Что ж, возможно, если в мире не хватает чудес, в них действительно стоит поверить. Ведь жить без чуда скучно.

Михаил Карпов

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