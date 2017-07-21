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Колдуны сорвали парламентские выборы в Папуа — Новой Гвинее

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Парламентские выборы в Папуа — Новой Гвинее сорваны из-за колдунов. Об этом сообщает Radio New Zealand International.

Двое кандидатов в провинции Восточный Сепик потребовали пересчета: по их словам, колдуны с помощью магии похитили несколько бюллетеней из урн для голосования. Священников попросили помолиться около урн, чтобы защитить их от злых сил.

Как отмечает BBC News, председатель ЦИК Патийяс Гамато — который ранее потребовал у суда запретить критикам называть его «мистер Томато» — пока не прокомментировал ситуацию.

Голосование в Папуа — Новой Гвинее закончилось 8 июля, однако пока известны лишь имена 26 из 111 депутатов.

Закон о колдовстве был принят в стране в 1971 году, а отменен лишь в 2013-м. В документе не утверждалось, что магия действительно существует. Тем не менее согласно закону бывший объектом колдовского ритуала человек не отвечал за свои действия. Поэтому лица, связанные с колдовством, считались преступниками, а их убийцы могли рассчитывать на смягчение приговора.

В Папуа — Новой Гвинее проживает большое количество разрозненных племен, которые говорят более чем на 850 языках. Многие из них списывают заболевания родственников на колдовство. Зачастую жертвами обвинений становятся пришлые из других племен женщины без родственников.

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