Названы самые угоняемые в России автомобили

Самыми угоняемыми в России в 2018 году марками автомобилей оказались Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford. Об этом в среду, 18 июля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса, проведенного среди страховщиков.

По данным «Росгосстраха», на первом месте по количеству угонов расположилась Toyota, на втором — Kia, на третьем — Hyundai.

Менее популярными среди угонщиков стали машины Renault, Lexus и Mazda, Audi, Mitsubishi, BMW, Peugeot, Volkswagen, Land Rover, Infiniti, Jaguar, а также российские ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.

Специалисты пояснили, что популярные модели злоумышленники используют для разбора на запчасти, а автомобили представительского класса с изменением номеров перепродают в другие страны и регионы.

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