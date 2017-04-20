Сибиряк объяснил пьяный угон машины желанием попасть на похороны кота

Пьяный житель Нефтеюганска, который угнал автомобиль в Тюмени, при задержании объяснил свой поступок желанием отправиться на похороны кота в Тобольске. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщается на сайте регионального управления ГИБДД.

По данным пресс-службы, он похитил машину в среду вечером, когда владелец транспортного средства отошел в аптеку, оставив в незапертом автомобиле ключ зажигания.

Сообщается, что позже подозреваемый в угоне назвал другую причину своего поступка — таким образом он хотел проучить хозяина машины за халатное отношение к ней.

Также уточняется, что у жителя Нефтеюганска не было при себе водительского удостоверения. Ранее его уже дважды задерживали за управление автомобилем в нетрезвом виде.

7 марта сообщалось о пьяном автомобилисте, который угнал в Москве две машины в течение двух часов.