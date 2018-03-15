Неопытные угонщики соблазнились «Окой» без аккумулятора

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) полиция задержала двух местных жителей, подозреваемых в попытке угона автомобиля «Ока». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть позвонила местная жительница и сообщила об угоне автомобиля. По ее словам, машина не использовалась в последние четыре месяца, поэтому с нее был снят аккумулятор. По горячим следам были пойманы молодые люди 22-х и 16-ти лет, ранее не попадавшие в поле зрения полиции.

Задержанные рассказали, что заметили припаркованный автомобиль «Ока». Ночью они вернулись, очистили машину от снега и, разбив окно, попытались ее завести. Им это не удалось, но угонщики решили не сдаваться и толкали «Оку» 400 метров. Потом они устали и бросили затею.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Угон», предусматривающей до семи лет заключения.

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