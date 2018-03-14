Убегавший от конвоиров задержанный сломал ногу после прыжка в канал Петербурга

В Петербурге подозреваемый в серии угонов элитных иномарок сломал ногу при попытке совершить побег, пишет издание «Фонтанка.ру».

13 марта оперативники уголовного розыска и СОБРа Росгвардии задержали в съемной квартире 31-летнего Ибрагима Атакуева из Кабардино-Балкарии и повезли на служебном микроавтобусе Ford в Следственный комитет. Когда автомобиль поворачивал с набережной Обводного канала на Лиговский проспект, задержанный головой разбил стекло бокового окна и на ходу умудрился выскочить из салона на проезжую часть. Затем мужчина прыгнул в Обводный канал, покрытый льдом. От неудачного приземления Атакуев сломал ногу. Беглеца задержали, и после допроса у следователя суд будет решать вопрос о его аресте.

По данным издания, с раннего утра 13 марта сотрудники уголовного розыска провели серию обысков у подозреваемых в угонах элитных иномарок. У Атакуева силовики обнаружили профессиональную аппаратуру для автокраж. Вместе с ним в серии преступлений подозреваются два гражданина Грузии.

По данным правоохранительных органов, Атакуев вечером 10 февраля совершил нападение на сотрудника ДПС. Подозреваемый, скрываясь после попытки угнать Toyota Land Cruiser, ударил полицейского кастетом в лицо.

Атакуев, как отмечает «Фонтанка», имеет судимость за убийство.

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